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مشتريات المصريين والأجانب تقود البورصة للصعود 0.71% بعد ساعة من التداولات

2/19/2024 4:22:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة بعد ساعة من تداولات جلسة اليوم الإثنين، وسط صافي مشتريات من المصريين والأجانب بقيمة 17 مليون جنيه و15 مليون جنيه على التوالى.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 29332 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.96% ليصل إلى مستوى 7514 نقطة.

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كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 10464 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.61% ليصل لمستوى 35968 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 1.2 مليار جنيه، من خلال تداول 333 مليون سهم، بتنفيذ 43 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 202 شركة مقيدة، ارتفع منها 105 سهمًا، وتراجع 30 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 67 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.1 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 17 مليون جنيه، و15 مليون جنيه فيما توجه العرب نحو البيع بصافي قيمة 32 مليون جنيه.

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