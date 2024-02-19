مشتريات المصريين والأجانب تقود البورصة للصعود 0.71% بعد ساعة من التداولات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة بعد ساعة من تداولات جلسة اليوم الإثنين، وسط صافي مشتريات من المصريين والأجانب بقيمة 17 مليون جنيه و15 مليون جنيه على التوالى.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 29332 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.96% ليصل إلى مستوى 7514 نقطة.
موضوعات متعلقة
الرقابة المالية تُقر زيادة رأسمال“مصرف أبو ظبي” إلى 6 مليارات جنيه “ايه كابيتال” تقرر شراء أسهم خزينة تعادل 10% من رأس المال “البركة” يقترح توزيع أرباح مليار جنيه على المساهمين
كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 10464 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.61% ليصل لمستوى 35968 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 1.2 مليار جنيه، من خلال تداول 333 مليون سهم، بتنفيذ 43 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 202 شركة مقيدة، ارتفع منها 105 سهمًا، وتراجع 30 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 67 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.1 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 17 مليون جنيه، و15 مليون جنيه فيما توجه العرب نحو البيع بصافي قيمة 32 مليون جنيه.
MENAFN19022024000202011048ID1107869552
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.