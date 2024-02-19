العفو الدولية تدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ووقف تأجيج نظام الفصل العنصري

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN- شددت منظمة العفو الدولية، على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ووقف تأجيج نظام الفصل العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت

الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية

أنياس كالامار، اليوم الإثنين، أنه يجب على العالم أن يدرك أن إنهاء الاحتلال هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت في بيان صدر عنها، أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثرها فتكا في العالم، مشيرة إلى أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخا للقانون الدولي.

وأكدت ضمان عدم المساهمة في إدامة أمد الاحتلال ونظام الفصل العنصري، مضيفة أنه "منذ 56 عاما، يعيش الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة محاصرين ومقموعين تحت وطأة الاحتلال الوحشي، ويتعرضون للتمييز الممنهج".

ولفت البيان إلى أن محكمة العدل الدولية قضت بوجود خطر حقيقي ووشيك بوقوع إبادة جماعية، محذرة من "العواقب الكارثية للسماح لجرائم تل أبيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالاستمرار مع الإفلات من العقاب لفترة طويلة".