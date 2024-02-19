الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن

MENAFN - Palestine News Network ) صنعاء/PNN- قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، إن سفينة شحن ترفع علم بيليز ومسجلة في بريطانيا، أبلغت عن تعرّضها لهجوم في مضيق باب المندب. وتبنَّت جماعة الحوثي الهجوم معلنة أن السفينة "معرّضة للغرق".

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن طاقم السفينة غادرها قبالة سواحل اليمن بعد حدوث انفجار.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم

جماعة الحوثي باليمن، اليوم الاثنين، إنها استهدفت السفينة روبيمار في خليج عدن.

وأفاد بيان للحوثي بأنه "نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرَّضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق".

ونقلت وكالة رويترز عن بيان للحوثيين قولهم، إنهم حرصوا على خروج طاقم السفينة بـ"أمان"، فيما أفاد بأنها سفينة بريطانية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثي، إنهم أسقطوا طائرة أمريكية مسيرة في الحديدة.