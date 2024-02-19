Monday, 19 February 2024 02:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن

2/19/2024 4:19:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) صنعاء/PNN- قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، إن سفينة شحن ترفع علم بيليز ومسجلة في بريطانيا، أبلغت عن تعرّضها لهجوم في مضيق باب المندب. وتبنَّت جماعة الحوثي الهجوم معلنة أن السفينة "معرّضة للغرق".

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن طاقم السفينة غادرها قبالة سواحل اليمن بعد حدوث انفجار.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم
جماعة الحوثي باليمن، اليوم الاثنين، إنها استهدفت السفينة روبيمار في خليج عدن.

وأفاد بيان للحوثي بأنه "نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرَّضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق".

ونقلت وكالة رويترز عن بيان للحوثيين قولهم، إنهم حرصوا على خروج طاقم السفينة بـ"أمان"، فيما أفاد بأنها سفينة بريطانية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثي، إنهم أسقطوا طائرة أمريكية مسيرة في الحديدة.

MENAFN19022024000205011050ID1107869550

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث