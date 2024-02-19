الاحتلال اعتقل 7100 مواطن منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن حصيلة الاعتقالات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفعت إلى أكثر من 7100 معتقل.

وأوضحا في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن حصيلة الاعتقالات هذه تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

وأشارا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 25 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون، حيث تركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، وبيت لحم، ونابلس، وأريحا، والقدس.

ونوها إلى أن تلك القوات اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين، حيث شهدت عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين، وأُفرج عن مجموعة منهم لاحقاً، فيما لم يتسنّ, لنا التأكد من أبقى الاحتلال على اعتقالهم.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.