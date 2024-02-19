الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من: ساجد اللقطة، وصبحي أبو زينة، والشقيقين قتيبة ومراد القواسمة، والشقيقين مسلم ومحسن أيوب القواسمة، ورسلان سيوري، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
كما داهمت منزل المواطن منصور سيوري وسلمت نجله سامر بلاغا لمراجعة مخابراتها.
واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت كلا من: محسن يونس المسالمة، وأحمد محمد عودة اطبيش، ومعاذ خالد الفقيه، ومحمد نصر الرجوب، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال علاء نمر سطوف، ومحمد مبتسم الريماوي، ونجله يحيى، بعد مداهمة منزليهما في بلدة بيت ريما.
وفي القدس المحتلة، اعتقل الشبان محمد مازن أبو اسنينة، والشقيقين محمود وعرفات إياد طه، بعد مداهمة منازل ذويهم في بلدة سلوان.
وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود شتيوي بعد اقتحامها بلدة كفر قدوم.
فيما اعتقل الشاب عصام أبو العدس في مدينة نابلس.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نور الدين الهريمي بعد مداهمة منزل عائلته في منطقة أبو نجيم.
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