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الاحتلال يقتحم الولجة غرب بيت لحم

2/19/2024 4:19:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قرية الولجة غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحمت القرية، تمهيدا لهدم منازل في القرية.

وأشار إلى أن الاحتلال سلّم قبل أيام إخطارات بهدم عدة منازل.


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