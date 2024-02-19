الاحتلال يقتحم الولجة غرب بيت لحم
التاريخ
2/19/2024 4:19:02 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قرية الولجة غرب بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحمت القرية، تمهيدا لهدم منازل في القرية.
وأشار إلى أن الاحتلال سلّم قبل أيام إخطارات بهدم عدة منازل.
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