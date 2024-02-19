مستعمرون يحطمون زجاج 10 مركبات ويعطبون إطاراتها في حوارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- حطم مستعمرون، فجر اليوم الإثنين، زجاج 10 مركبات، وأعطبوا إطاراتها، خلال اقتحام مشطب للمركبات في بلدة حوارة جنوب نابلس.
وأفاد صاحب المشطب المواطن علاء سليمان للوكالة الرسمية، بأنه تفاجأ قرابة الساعة الـ12 منتصف الليلة الماضية، باقتحام عشرة مستعمرين يستقلون مركبتين، مشطب مركبات يقع في الطابق الأول من منزله بشارع فرعي وسط بلدة حوارة، حيث حطموا زجاج المركبات العشر، وأعطبوا إطاراتها بالحجارة والعصي، ثم لاذوا بالفرار.
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