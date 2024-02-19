مستعمرون يحطمون زجاج 10 مركبات ويعطبون إطاراتها في حوارة

وأفاد صاحب المشطب المواطن علاء سليمان للوكالة الرسمية، بأنه تفاجأ قرابة الساعة الـ12 منتصف الليلة الماضية، باقتحام عشرة مستعمرين يستقلون مركبتين، مشطب مركبات يقع في الطابق الأول من منزله بشارع فرعي وسط بلدة حوارة، حيث حطموا زجاج المركبات العشر، وأعطبوا إطاراتها بالحجارة والعصي، ثم لاذوا بالفرار.

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