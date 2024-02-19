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مستعمرون يحطمون زجاج 10 مركبات ويعطبون إطاراتها في حوارة

2/19/2024 4:19:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- حطم مستعمرون، فجر اليوم الإثنين، زجاج 10 مركبات، وأعطبوا إطاراتها، خلال اقتحام مشطب للمركبات في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفاد صاحب المشطب المواطن علاء سليمان للوكالة الرسمية، بأنه تفاجأ قرابة الساعة الـ12 منتصف الليلة الماضية، باقتحام عشرة مستعمرين يستقلون مركبتين، مشطب مركبات يقع في الطابق الأول من منزله بشارع فرعي وسط بلدة حوارة، حيث حطموا زجاج المركبات العشر، وأعطبوا إطاراتها بالحجارة والعصي، ثم لاذوا بالفرار.

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