اعــلان قطع التيـار الكهربـائي عن منطقة القدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الاثنين عن قطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا،
يوم الإثنين الموافق 19/2/2024،
عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس:
أجزاء من منطقة جيلو وتشمل: بداية طريق الأنفاق إلى بيت جالا , كازية باز ومحيطها , محيط معمل الطوب سابقا , محيط دير الأرمن.
وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء الضروري ناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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