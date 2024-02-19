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اعــلان قطع التيـار الكهربـائي عن منطقة القدس

2/19/2024 4:19:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الاثنين عن قطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا،
يوم الإثنين الموافق 19/2/2024،
عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس:

أجزاء من منطقة جيلو وتشمل: بداية طريق الأنفاق إلى بيت جالا , كازية باز ومحيطها , محيط معمل الطوب سابقا , محيط دير الأرمن.

وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء الضروري ناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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