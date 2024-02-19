وسط تحذيرات من كارثة.. ما الذي تأمل إسرائيل أن تجنيه من هجوم رفح؟

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك/PNN- قال تقرير نشرته مجلة "ذا ويك" الأمريكية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه ضغوطا دولية مكثفة، لعدم إرسال دباباته إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لجأ نحو 1.5 مليون من سكان القطاع، لكنه قال إنه مستعد للتحدي.

وأضافت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر من أن الهجوم البري على رفح دون خطة "ذات مصداقية" لحماية المدنيين سيكون بمثابة "كارثة"، بينما قالت الأمم المتحدة، إن أي عملية هناك قد تؤدي إلى قطع تدفق المساعدات إلى غزة.

واستعرضت المجلة تصريحات ووجهات نظر نُشرت على مجموعة من الصحف العالمية بخصوص "هجوم رفح".

وقالت افتتاحية لصحيفة "الغارديان" البريطانية إنه من الصعب تصديق أن الحياة يمكن أن تصبح أسوأ بالنسبة للفلسطينيين في غزة، ولكن تشير الدلالات إلى أن ذلك سيحدث قريبًا.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن عدد سكان رفح تضاعف 5 مرات منذ بدء الحرب، مع توافد سكان غزة النازحين إلى المنطقة الآمنة نسبياً، والآن، يواجه هؤلاء الأشخاص الاضطرار إلى الفرار مرة أخرى.

من جانبها، تقول إسرائيل إنها ستساعد في تسهيل ذلك؛ ولكن لا يوجد "مكان آمن" للذهاب إليه.

وبينت الصحيفة، أن الهجوم الإسرائيلي لم يتسبب في مقتل ما يقدر بنحو 28 ألف شخص فحسب، بل أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من غزة، وسيحتاج سكان تلك المناطق إلى البنية التحتية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنه يتعين على الحكومة أن تضغط من أجل التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحرر الرهائن الآخرين البالغ عددهم 134، ومع ذلك فإن نتنياهو كان يرفض دائماً شروط حركة حماس الأخيرة.

تحسين شروط صفقة الرهائن

من جانبه، يقول آموس هارئيل في تصريح نشرته صحيفة هآرتس، إن نتنياهو يأمل أن يكون التهديد بشن هجوم بري كافياً للضغط على حماس لإرغامها على تحسين شروط صفقة الرهائن، معتقدا أن ذلك سيفيده بصورة حسنة مع قاعدة دعمه الآخذة في التقلص، أو "تحضير ذريعة"، حيث يتحدث باستمرار عن "النصر الكامل"، لكن إسرائيل ليست قريبة من تحقيق هذا النصر الكامل.

وأضافت هائيل أنه من خلال التهديد بتصعيد الصراع، فإن نتنياهو يمنح نفسه الغطاء لإلقاء اللوم، على سبيل المثال، على الأمريكيين بسبب فشله المحتمل؛ لأنهم "وضعوا العقبات أمام النصر"، أو الجنرالات الذين قاوموا شن غزو واسع النطاق لرفح.

وبحسب المجلة، اقترح زعماء الاتحاد الأوروبي أن يتوقف حلفاء إسرائيل عن تسليحها إذا لم تتمكن من الحد من الوفيات بين المدنيين، كما بدأ بايدن يصف نتنياهو الذي يعرفه منذ عقود بأنه "أحمق".

أسوأ الأزمات الإنسانية

وقال مايكل وحيد حنا في صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، إن حلفاء إسرائيل على حق في أن يكونوا غاضبين، مبينا أن رفح أصبحت بالفعل "مركزاً لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في هذا القرن"، حيث إن الخيام تحتل كل قطعة من الأراضي غير المستخدمة؛ فيما المستلزمات الأساسية شحيحة. ومن شأن مد رقعة العملية الإسرائيلية أن يؤدي إلى "تفاقم الكارثة بشكل كبير".

ووصف وليام هيغ في صحيفة التايمز البريطانية، اعتقاد نتنياهو أنه يستطيع تدمير حماس بضرب كتائبها في رفح بـ"الهراء".

وقال هيغ، إن حركة حماس قد تشترك في بعض الخصائص مع أي جيش، لكنها أشبه ما تكون بمجموعة متمردة يمكن تدمير وحداتها، لكنها سرعان ما ستظهر من تحت الأنقاض، مع "مجندين أكثر من أي وقت مضى".

وختم قائلا، "الهجوم على رفح لن يمنح نتنياهو النصر الذي يريده؛ فهو لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة سكان غزة، وزيادة نفور حلفاء إسرائيل، وتقليل أمن إسرائيل على المدى الطويل".



