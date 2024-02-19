MENAFN - EIN Presswire) النسخة الثالثة من ليب تستقبل الزوار بمنصات ومسارح متعددة وتستضيف أكبر الشركات التقنية بالعالم في مارس المقبل

الرياض, المملكة العربية السعودية, February 19, 2024 /EINPresswire / -- تستضيف مدينة الرياض أعمال الدورة الثالثة من المؤتمر التقني الأكثر حضورًا بالعالم "ليب"، وذلك خلال الفترة من 4 حتى 7 مارس 2024م، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، تحت شعار "آفاق جديدة"، بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة تحالف، إلى جانب شريك المنشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين كرئيس مجلس إدارة شركة آي بي أم أرفيند كريشنا، والرئيس التنفيذي لشركة Hewlett Packard Enterprise أنطونيو نيري، والرئيس التنفيذي لشركة زووم إريك يوان، والعديد من المتحدثين.وتضم النسخة الثالثة من ليب عددًا من المنصات والمسارح، كالمنصة الرئيسة التي تُناقش مواضيع "ويب 3"، وإستراتيجيات الشركات التقنية الكبرى والمليارية، وخصوصية المستخدمين في التقنية، كما يحتضن المؤتمر منصة المستثمرون، إضافة إلى عدد من المسارح مثل: التقنيات التعليمية، وتقنيات التجارة بالتجزئة، والتقنيات المالية، والتقنيات الصحية، والثورة الصناعية الرابعة، وطاقة المستقبل، والمدن الذكية.وتعود منصة ديب فيست للمرة الثانية ضمن مؤتمر ليب بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي يفوق الخيال"، بمشاركة أكثر من 150 متحدثًا وأكثر من 120 جهة عارضة، حيث تتناول المنصة في كل يوم موضوعًا في الذكاء الاصطناعي، وستتطرق مواضيع اليوم الأول حول بداية الذكاء الاصطناعي من الأسس إلى التطورات، فيما سيُظهر اليوم الثاني إنجازات الذكاء الاصطناعي الحالية ومدى تأثيره، ويتناول اليوم الثالث دور الابتكارات والتقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، وتختتم المنصة يومها الأخيرة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وما يمكن أن ينشأ عنه.ويُشارك في المؤتمر أكثر من 1,800 جهة عارضة من كبرى الشركات التقنية في العالم مثل: جوجل، ومايكروسوفت، وأوركل، وديل، وسيسكو، وAvaya، وSAP، وسيرفس ناو، وأمازون ويب سيرفس، وآي بي أم، وعلي بابا، وهواوي، وغيرها من الشركات.وعبّر معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي عن سعادته قائلًا: "نرحب بقادة الفكر والمؤثرين والمستثمرين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم في ليب الحدث التقني الأكثر حضورًا".وأضاف: "هذه النسخة من ليب تأتي في عصر تتسارع فيه المتغيرات، ويشكل فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي نقطة تحول حاسمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لذلك سيحتضن المؤتمر 10 مسارح تناقش كافة الجوانب التقنية من أبرزها الصحة والتعليم والتجارة الإلكترونية".من جهته أشار الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني إلى أهمية المؤتمر قائلًا: "حريصون على تقديم تجربة مميزة للزوار، لذلك سنستضيف في هذه النسخة أهم المتحدثين والخبراء التقنيين على مستوى العالم".وأضاف: "لقد أُوجد ليب ليكون مؤثرًا في التقنية على مستوى العالم، لذلك سيجمع المؤتمر في هذه الدورة أكبر الشركات التقنية جنبًا إلى جنب مع الشركات الناشئة والمستثمرين تحت سقفٍ واحد، الأمر الذي قد ينتج عنه استثمارات واتفاقيات عديدة في المستقبل".يذكر أن "ليب" يعود في نسخته الثالثة هذا العام، وذلك بعد النجاح الكبير الذي لاقته النسختين الأولى والثانية، وذلك بمشاركة أكثر من 1,000 متحدث، وأكثر من 600 شركة ناشئة، وبحضور متوقع يتجاوز 172,000 زائر.

Nour Ibrahim

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