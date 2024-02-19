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السوق المركزي يوضح حول أسعار الثوم

2/19/2024 3:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -ليلى القرشي
أوضح المدير العام لسوق الخضار المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، كساب الشخانبة، أن هناك زيادة في كميات الثوم الأخضر الموردة إلى السوق من الإنتاج المحلي في مناطق الجنوب، وبالأخص في الديسي.
وأضاف الشخانبة اليوم الاثنين لـ "الوكيل الإخباري" أن كميات الثوم الأخضر الموردة للسوق المركزي للخضار انتعشت منذ نحو أسبوع مع بداية موسم القطاف، وتتراوح ما بين 8-12 طن بشكل غير يومي.
وأشار الشخانبة إلى أنه ستصل اليوم شاحنة محملة بين 8-12 طن من الثوم الأخضر الى ساحات السوق ، موضحًا أن أسعار بيعه في ساحات السوق المركزي تتراوح بين دينار ونصف إلى دينارين.








أما بالنسبة للثوم الناشف، بين الشخانبة أن الكميات الموردة للبلدية منه تصل إلى نحو 8 طن، وأسعاره تتراوح بين ثلاثة دنانير الى أربعة دنانير ونصف.

وأشار الشخانبة إلى وصول شاحنتين محملتين بالثوم اللبناني إلى ساحات السوق المركزي صباح اليوم.




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