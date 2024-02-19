السوق المركزي يوضح حول أسعار الثوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -ليلى القرشي
أوضح المدير العام لسوق الخضار المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، كساب الشخانبة، أن هناك زيادة في كميات الثوم الأخضر الموردة إلى السوق من الإنتاج المحلي في مناطق الجنوب، وبالأخص في الديسي.
وأضاف الشخانبة اليوم الاثنين لـ "الوكيل الإخباري" أن كميات الثوم الأخضر الموردة للسوق المركزي للخضار انتعشت منذ نحو أسبوع مع بداية موسم القطاف، وتتراوح ما بين 8-12 طن بشكل غير يومي.
وأشار الشخانبة إلى أنه ستصل اليوم شاحنة محملة بين 8-12 طن من الثوم الأخضر الى ساحات السوق ، موضحًا أن أسعار بيعه في ساحات السوق المركزي تتراوح بين دينار ونصف إلى دينارين.
أما بالنسبة للثوم الناشف، بين الشخانبة أن الكميات الموردة للبلدية منه تصل إلى نحو 8 طن، وأسعاره تتراوح بين ثلاثة دنانير الى أربعة دنانير ونصف.
وأشار الشخانبة إلى وصول شاحنتين محملتين بالثوم اللبناني إلى ساحات السوق المركزي صباح اليوم.
MENAFN19022024000208011052ID1107869266
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.