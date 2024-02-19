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الحوثيون: نفذنا عملية ضد سفينة بريطانية بخليج عدن

2/19/2024 3:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيون) يحيى سريع في مؤتمر صحفي "نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ" .


واضاف :" اصيبت السفينة البريطانية إصابة بالغة ما أدى لتوقفها بشكل كامل ، ونتيجة الأضرار الكبيرة في السفينة فهي معرضة للغرق في خليج عدن"


واشار بانهم حرصوا خلال العملية على خروج طاقم السفينة البريطانية بأمان.


وتابع :"أسقطنا طائرة أميركية من نوع "إم كيو 9" بصاروخ مناسب في الحديدة أثناء قيامها بمهام عدائية ".


واكد ان عملياتهم مستمرة ولن تتوقف حتى انتهاء العدوان ورفع الحصار عن غزة.


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