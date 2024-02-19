الحوثيون: نفذنا عملية ضد سفينة بريطانية بخليج عدن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيون) يحيى سريع في مؤتمر صحفي "نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ" .
واضاف :" اصيبت السفينة البريطانية إصابة بالغة ما أدى لتوقفها بشكل كامل ، ونتيجة الأضرار الكبيرة في السفينة فهي معرضة للغرق في خليج عدن"
واشار بانهم حرصوا خلال العملية على خروج طاقم السفينة البريطانية بأمان.
وتابع :"أسقطنا طائرة أميركية من نوع "إم كيو 9" بصاروخ مناسب في الحديدة أثناء قيامها بمهام عدائية ".
واكد ان عملياتهم مستمرة ولن تتوقف حتى انتهاء العدوان ورفع الحصار عن غزة.
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