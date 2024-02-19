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الولايات المتحدة.. إطلاق حملة تبرع لتمويل نفقات ترامب القانونية

2/19/2024 3:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت زوجة أحد المستثمرين الأمريكيين حملة تبرع لتمويل النفقات القانونية المتزايدة للرئيس السابق دونالد ترامب، في أعقاب الحكم الذي صدر ضده في نيويورك مؤخرا بتهمة الاحتيال.
وتهدف الحملة عبر GoFundMe إلى جمع 355 مليون دولار، وهو المبلغ الذي أمر القاضي آرثر إنجورون ترامب بدفعه كغرامات في قضية احتيال مدنية. ومع الفائدة، يمكن أن يدفع ترامب وشركته أكثر من 450 مليون دولار، وفقا لمكتب المدعي العام في نيويورك.


وبدأت حملة جمع التبرعات عبر الإنترنت من قبل إيلينا كاردوني، زوجة المستثمر غرانت كاردوني، وهو رجل أعمال ومستثمر.


وحتى ليلة السبت الماضي، تم جمع أكثر من 185 ألف دولار من حوالي 4000 مانح.

RT

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