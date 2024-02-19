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مدعوون للمقابلات الشخصية في الأوقاف - أسماء

2/19/2024 3:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المرشحين التالية أسماؤهم الذين تم اختيارهم وفقاً لأعلى العلامات في الامتحانات التنافسية من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية التواجد في مبنى الوزارة الكائن في عمان/جبل الحسين /شارع الرازي/وحدة خدمة الجمهور لإجراء المقابلة الشخصية لوظيفة ( إمام /إمام مساعد )على وظائف الفئتين الاولى و الثانية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20/2/2024 من الساعة الثانية عشر والنصف وحتى الساعة الثانية (12.30-2.00) مصطحبين معهم بطاقة الأحوال المدنية سارية المفعول وقلم حبر جاف أزرق وكل من يتخلف عن المقابلة يعتبر مستنكفاً :


بركات عدنان بركات الفقيه
عبدالله ابراهيم فايز الحديدي


معاذ خالد عبود المعمر
عبدالله علي عوض العثامنة


اسماعيل سليمان عطيه ابو يحيى
محمود مصطفى عبد الفتاح صافية


مصطفى فؤاد محمد المومني


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