الأردن يشارك بأعمال منتدى القادة البريديين الأول في مسقط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارك وفد أردني برئاسة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، في أعمال منتدى القادة البريديين الأول في المنطقة العربية، والذي استضافته عاصمة سلطنة عُمان مسقط، ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية وبالشراكة مع الاتحاد البريدي العالمي.



وبحسب بيان للهيئة، اليوم الاثنين، أقيم المنتدى على مدار 3 أيام وجمع أكثر من 60 مشاركا من 18 دولة عربية من الأطراف الفاعلة في القطاع البريدي وشركاء الاتحاد البريدي العالمي، بحضور ممثلي أعضاء الدول العربية والقادة البريديين والأمين العام لاتحاد البريد العالمي.

وناقش المنتدى عدة محاور، منها التحول الرقمي والابتكار في المؤسسات البريدية العربية وأفضل الممارسات المتعلقة بالتحول الرقمي عالمياً، بهدف فهم الاحتياجات والمتطلبات وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المؤسسات البريدية في المنطقة العربية، كما ناقش التجارة الإلكترونية وبنية الخدمات الرقمية وممكنات التحول الرقمي في قطاع البريد، إضافة إلى كيفية تأمين البنية الأساسية البريدية.

كما تم تنظيم معرض لأحدث الحلول الرقمية في قطاع البريد أتاح للشركات عرض منتجاتها وخدماتها الرقمية المبتكرة في مجال البريد، وفرصة التعرف إلى أحدث الحلول المبتكرة للتوصيل والتتبع البريدي.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي جاءت تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي وقطاع البريد"، استعرض المهندس السرحان قصة نجاح قطاع البريد في التحول الرقمي والدفع الإلكتروني في المملكة، قائلا إن الخدمات البريدية تعدّ من أقدم الخدمات البشرية التي وجدت على مرّ العصور وتنوعت وسائلها وتعددت استخداماتها وتطورت مع المتطلبات التكنولوجية المتغيرة المتسارعة ما جعل الحاجة إلى مواكبة التحول الرقمي لها أمرًا ضروريا.

وأضاف أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن أصبح العصب المحرك للقطاعات كافة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية وخدمات الحكومة الإلكترونية وخدمات البريد الرقمية وعملية الدفع والشراء الإلكتروني، التي نضع نصب أعيننا كمنظمين وجوب أن ترتكز على بيئة تنظيمية وبنية تحتية ممكنة ومحمية وآمنة من التهديدات السيبرانية المختلفة، وأن تمتثل في الوقت نفسه إلى قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الجرائم الإلكترونية في المملكة.

ونظم السرحان على هامش فعاليات المنتدى اجتماعا ثنائيا مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية، وهيئة الاتصالات العمانية في ضوء مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان سابقا بهدف تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون المشترك.

