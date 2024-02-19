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المدارس البريطانية تفرض حظرا شاملا على استخدام الهواتف المحمولة

2/19/2024 3:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "تايمز" بإعلان المدارس البريطانية حظرا شاملا على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، وإصدار تعليمات بتفتيش حقائب التلاميذ وتعزيز الانضباط في المؤسسات التعليمية.


وأضافت الصحيفة: "ستكون الهواتف المحمولة محظورة في المدارس البريطانية وفقا للتعليمات التي تم إصدارها اليوم لرؤساء المدارس، في محاولة لتقليل الاضطرابات وتحسين السلوك في الغرف الدراسية".


وأوضحت أن الطلاب الذين سينتهكون هذا الحظر سيواجهون عقوبة البقاء بعد الدروس وكذلك مصادرة هواتفهم المحمولة لفترة يعتبرها ضروريا رئيس المدرسة.
وتقدم التعليمات للمدارس 4 أساليب مختلفة لضمان مراعاة القواعد الجديدة.

الخيار "الأبسط" هو فرض حظر كامل على استخدام الهواتف المحمولة في أراضي المدرسة. ويضم الخياران الثاني والثالث تسليم الهواتف لموظفي المدرسة أو تركها في خزائن خاصة خلال الدروس. أما الأسلوب الرابع فيسمح بالاحتفاظ بالهواتف المحمولة، لكن بشرط "عدم استخدامها أو رؤيتها أو سماعها".

روسيا اليوم


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