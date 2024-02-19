الدفاعات الروسية تسقط مسيرة جنوب غربي روسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسقطت الدفاعات الروسية صباح اليوم الاثنين، مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك جنوب غربي روسيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ اعتداء إرهابي صباح اليوم عند الساعة 7:30 بطائرة بدون طيار أسقطتها الدفاعات الروسية في مقاطعة بريانسك".
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تحاول بشكل شبه يومي ضرب المواقع المدنية في المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ وقذائف المدفعية.
RT
MENAFN19022024000208011052ID1107869256
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.