الدفاعات الروسية تسقط مسيرة جنوب غربي روسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسقطت الدفاعات الروسية صباح اليوم الاثنين، مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك جنوب غربي روسيا.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ اعتداء إرهابي صباح اليوم عند الساعة 7:30 بطائرة بدون طيار أسقطتها الدفاعات الروسية في مقاطعة بريانسك".

يشار إلى أن القوات الأوكرانية تحاول بشكل شبه يومي ضرب المواقع المدنية في المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ وقذائف المدفعية.



RT