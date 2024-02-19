اليابان تطلق بنجاح قمرا صناعيا لدراسة الحطام الفضائي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة Astroscale Japan عن نجاح عملية إطلاق القمر الصناعي ADRAS-J إلى الفضاء، والذي مهمته جمع المعلومات عن الحطام الفضائي والنفايات الفضائية الأخرى.وتشير الشركة إلى أن القمر الصناعي أطلق من المطار الفضائي الخاص Rocket Lab الواقع في شبه جزيرة ماهيا في نيوزيلندا.



ويبلغ ارتفاعه 1.2 م، وعرضه 80 سم. ومزود بعدد من المحركات الصغيرة، التي تسمح له بالمناورة في الفضاء والاقتراب من قطع الحطام الفضائي والنفايات الأخرى. ويخطط بمساعدته لدراسة أجزاء من مرحلة صاروخ النقل الياباني H2A، الذي أطلق في عام 2009، والتقاط صور لها ونقل المعلومات إلى الأرض.



ووفقا لشركة Astroscale Japan، هذه هي أول مهمة في العالم للاقتراب بأمان مع الحطام الفضائي. وفي حالة نجاحها، تعتزم مواصلة تطوير التكنولوجيا لإزالة الحطام الموجود في مدار الأرض، والتعاون مع حكومات وشركات مختلف البلدان في هذا المجال.

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