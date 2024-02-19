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المركزي يُحذر من شركات تدعي تقديم تمويلات وقروض للمواطنين عبر مواقع التواصل

2/19/2024 3:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير وحدة حماية المستهلك في البنك المركزي الأردني، الدكتور رجا الخوالدة، إن البنك يتابع صفحات وحسابات ومواقع إلكترونية تمارس نشاط غير قانوني في تقديم تسهيلات مالية للمواطنين، ويعمل على تحويلها إلى الجهات المعنية لمحاسبتها.
وبيّن الخوالدة، عبر إذاعة الأمن العام، أن وحدة حماية المستهلك في البنك هدفها عدم تعرّض المواطن للممارسات المالية غير القانونية من قبل الجهات التي تدعي تقديم قروض وتسهيلات، منوهاً إلى أن أغلب هذه الادعاءات وهمية غير حقيقية.
وأضاف أن شركات التمويل المُرخصة تخضع لرقابة البنك المركزي، وتعمل ضمن نظام مُحدد، مبيناً أن الملاحظات والشكاوى بحق الشركات المُرخصة تُقدم من خلال الوحدة في البنك المركزي.
ونوه الخوالدة إلى أنه بامكان الشركات غير المُرخصة أن تُقدم طلب ترخيص رسمي حتى نهاية شهر أيار المُقبل، موضحاً أن أي شركة تعمل بشكل مخالف سيتم ملاحقتها وفقاً لأحكام القانون .
ودعا المواطنين إلى عدم التعامل مع الشركات غير المُرخصة التي تدعي تقديم تمويل عبر مواقع التواصل، مشيراً إلى أن البنك المركزي يصدر قائمة بأسماء الشركات المُرخصة التي يسمح بالتعامل معها بشكل آمن.













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