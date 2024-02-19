المياه: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 130 مليون م3

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزارة المياه والري أن تخزين سدود المملكة الرئيسية ارتفع إلى 130 مليون م3 حتى صباح اليوم الاثنين، أي ما نسبته 45% من طاقتها التخزينية البالغة 288.128 مليون م3.

وقالت الوزارة في بيان، إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع إلى ما نسبته 65% من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8.1 مليار م3 سنويا.

وأضافت أن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 71.8%.

وأشارت الوزارة إلى أن أعلى كمية هطول مطري سجلت في عجلون خلال الـ24 ساعة الماضية حيث بلغت 16.4 ملم.