هندي دفع حياته من أجل صورة سيلفي مع أسد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لقي رجل مصرعه عندما قفز إلى عرين الأسد ليلتقط صورة سيلفي معه .وكشف مسؤولو إدارة الغابات أن رجلاً في جنوب الهند لقي حتفه ونهش حتى الموت على يد أسد آسيوي بعد أن قفز إلى عرينه.



وقال مسؤولو حديقة الحيوانات أن براهلاد غوجار، البالغ من العمر 38 سنة، تسلق سياجاً يبلغ ارتفاعه 12 قدماً وقفز إلى عرين الأسد في حديقة حيوانات سري فينكاتيسوارا بتيروباتي، يوم الخميس، بولاية أندرا براديش.



وأوردت تقارير وسائل الإعلام، بأن غوجار، من منطقة ألوار في ولاية راجاستان، قفز إلى القفص لالتقاط صورة "سيلفي" مع الأسد، ويعتقد أنه كان في حالة سكر.



وقال ماليكا جارج، من شرطة تيروباتي، إن حراس الأمن أطلقوا إنذاراً عندما شاهدوه وهو يحاول تسلق السياج، وركضوا نحوه. لكنه قفز إلى خزان المياه داخل السياج.



وأوضح الضابط جارج قائلاً: "عندما رأى حراس الأمن يركضون نحوه، قفز غوجار إلى خزان المياه وتسلق السياج الذي يبلغ ارتفاعه 12 قدماً، والذي يحيط بالحظيرة التي تضم أسداً ولبؤتين".



وتابع "قفز وسقط أمام الأسد فهاجمه. مات على الفور".



ووقفت الأسود قرب بقايا الرجل حتى قام الموظفون القائمون على رعايتها بالدخول إلى أقفاص التغذية، وتم انتشال جثة الرجل.



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