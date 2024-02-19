الطاقة والمعادن: توجه العاملين بالكهرباء والمحروقات فعلوا الطوارئ وكثفوا الجهود

(MENAFN
- Amman Net) أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، اليوم الاثنين، رفع حالة الجاهزية في قطاع الطاقة؛ للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة حالياً.
ودعا المهندس السعايدة كافة الجهات العاملة في مجال الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل بموجب خطط الطوارئ المعدة مسبقا لهذه الغاية، وتكثيف الجهود لمواجهة تبعات الحالة الجوية السائدة، وضمان ديمومة التيار الكهربائي وتزويد المواطنين باحتياجاتهم من المشتقات النفطية وأسطوانات الغاز والكاز، وتعزيز كوادرها الفنية في ورش العمل للتعامل مع أي أعطال قد تحدث بالسرعة الممكنة.
وحثّ السعايدة شركات القطاع بضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين ومعالجتها بأسرع وقت ممكن. وأكد أن الهيئة تواصل متابعة عمل القطاع من خلال مركز المراقبة والطوارئ العاملة 24 ساعة، مشيدا باستجابة شركات القطاع في التعاون للإبقاء على الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية الراهنة.
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