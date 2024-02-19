حماس تعلن مقتل 6 آلاف من عناصرها خلال الحرب مع إسرائيل

حماس تعلن مقتل 6 آلاف من عناصرها خلال الحرب مع إسرائيل
التاريخ
2/19/2024 3:00:14 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن قيادي من في حركة حماس في تصريحات نشرتها رويترز أن 6 آلاف من عناصرها قتلوا خلال الحرب الدائرة مع إسرائيل منذ شهر أكتوبر الماضي.
وأدى الهجوم البري والجوي الإسرائيلي على غزة إلى مقتل 28 ألفا و 985 فلسطينيا وإصابة أكثر من 68 ألفا و 880 آخرين.
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