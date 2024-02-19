حماس تعلن مقتل 6 آلاف من عناصرها خلال الحرب مع إسرائيل

أعلن قيادي من في حركة حماس في تصريحات نشرتها رويترز أن 6 آلاف من عناصرها قتلوا خلال الحرب الدائرة مع إسرائيل منذ شهر أكتوبر الماضي.

وأدى الهجوم البري والجوي الإسرائيلي على غزة إلى مقتل 28 ألفا و 985 فلسطينيا وإصابة أكثر من 68 ألفا و 880 آخرين.





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