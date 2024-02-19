مدينة دبي الصناعية تستقطب 800 مليون درهم استثمارات غذائية جديدة في 2023

حققت مدينة دبي الصناعية نمواً قوياً في عام 2023 مع انضمام 12 عميلاً جديداً إلى قطاع الأغذية والمشروبات، حيث وصل إجمالي قيمة الاستثمارات لشركات الأغذية والمشروبات الجديدة 800 مليون درهم تقريباً، بما يسهم في ترسيخ مكانة مدينة دبي الصناعية مركزاً صناعياً رائداً ووجهة داعمة للاقتصاد الدائري في المنطقة.

وتعكس الاستثمارات الجديدة ثقة المصنعين والمبتكرين في قطاع الأغذية من حول العالم بمدينة دبي الصناعية، إحدى مجمعات الأعمال المتخصصة العشرة التابعة لمجموعة تيكوم والتي تركز في ستة قطاعات استراتيجية. وقد أعلنت مدينة دبي الصناعية عن تحقيق نمو ملحوظ في إجمالي عدد العملاء بنسبة 17% في عام 2023 ليتجاوز عددهم 1000 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية، بما في ذلك المبتكرين والشركات الكبرى في قطاع الأغذية والمشروبات.

وكشفت مدينة دبي الصناعية عن نتائجها القوية على هامش فعاليات معرض جلفود 2024، أضخم المعارض السنوية في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم الذي يقام في دبي بين 19 – 23 فبراير الجاري، حيث تستعرض خلال مشاركتها في المعرض ابتكارات عشرة عملاء، بما في ذلك «باتشي» و«تمور البركة» و«بركات كواليتي بلاس»، إلى جانب تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه النقل في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال حملتها العالمية «لنبدع بصناعتنا».

وأشار سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي إلى أن بناء قطاع تصنيع متقدم أحد الركائز الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، إذ يجب مواصلة الجهود الرامية لضمان توفير نظام غذائي مستدام من أجل الأجيال القادمة. كما أنه من شأن بناء اقتصاد دائري مرن تسريع تحقيق الأمن الغذائي من خلال الحفاظ على الموارد وتوفير فرص اقتصادية جديدة.

وقال سعود أبو الشوارب: «نحن حريصون على مواصلة دورنا البارز في توفير بيئة صناعية متكاملة في كل القطاعات الاستراتيجية بما في ذلك قطاع الأغذية والمشروبات، بما يسهم في تعزيز تطبيق الاقتصاد الدائري وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الدولة، الأمر الذي يعود بالفائدة والخير على الشركات والبيئة والأجيال الحالية والمستقبلية».



وتضم مدينة دبي الصناعية، التي تأسست في عام 2004، أكثر من 300 مصنع قائم، حيث تعتمد خطة تطوير ذكية لتعزيز التعاون والحد من المخلفات في قطاعات مختلفة، بما فيها المعادن الأساسية والآلات والمواد المعدنية والأغذية والمشروبات والنقل والمواد الكيميائية.

ويضم قطاع الأغذية والمشروبات القائم ضمن مدينة دبي الصناعية، الذي يمتد على مساحة 23.5 مليون قدم مربع، شركات كبرى عالمية وإقليمية، بما في ذلك شركة «أسماك» وشركة «بركات كواليتي بلاس» ومجموعة «سيلفر لاين جيت»، حيث تسهم البنية التحتية المخصصة في مدينة دبي الصناعية، مثل الأراضي الصناعية ووحدات التخزين والخدمات اللوجستية ومرافق التبريد، في تحقيق الرؤية الوطنية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال اعتماد ممارسات زراعية متطورة ووسائل إنتاج مستدامة.

وأضاف أبو الشوارب: «تسهم الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية على غرار أجندة دبي الاقتصادية D33 ومشروع 300 مليار والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 في ترسيخ منظومة متكاملة لإنتاج الغذاء المستدام وتحقيق الاكتفاء الذاتي. نلتزم في مدينة دبي الصناعية بتوفير بيئة صناعية جاذبة وداعمة للشركات في مجالات الأغذية والمشروبات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي».

فأداء مدينة دبي الصناعية يؤكد التزامها بتطوير قطاع أغذية ومشروبات حيوي وتنافسي في دولة الإمارات، إلى جانب دعمها المتواصل للابتكار والاستدامة بهدف تمكين قطاع تصنيع متطور يعود بالفائدة على الجميع.

كما يسهم موقع مدينة دبي الصناعية الاستراتيجي بالقرب من شبكات النقل الرئيسية، بما في ذلك مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي ومحطة الاتحاد للقطارات، في دعم سلاسل التوريد للعملاء في قطاع الأغذية والمشروبات، مثل مجموعة «إيه بي مولر – ميرسك» التي افتتحت العام الماضي أول مخزن تبريد لها في دولة الإمارات ضمن مدينة دبي الصناعية لضمان الحفاظ على سلامة المواد سريعة التلف.

وتلقي مدينة دبي الصناعية خلال مشاركتها في فعاليات معرض جلفود 2024 الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه النقل في تحقيق الأمن الغذائي من خلال حملتها العالمية «لنبدع بصناعتنا». أطلقت مدينة دبي الصناعية حملة #لنبدع_بصناعتنا في عام 2023، حيث تضمن ذلك توقيع شراكة استراتيجية مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

وتعد مدينة دبي الصناعية من أكبر الوجهات على مستوى المنطقة في مجال التصنيع والخدمات اللوجستية، وهي أحد مجمعات الأعمال المتخصصة التابعة لمجموعة تيكوم والتي تضم مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومجمع دبي للعلوم.





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