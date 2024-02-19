إهانات متكررة.. لاعب ريال مدريد يتعرض للكمة بالوجه

(MENAFN
- Al-Bayan)
تلقى أحد لاعبي شباب ريال مدريد لكمة قوية في وجهه، بعد مباراة فريقه ضد رايو ماخاداهوندا، بالدوري الإسباني للشباب.
وكان فريق شباب الجوفينايل (ريال مدريد) واجه نظيره رايو ماخاداهوندا، وفاز عليه 2/4، وسجل الأهداف كل من هوغو دي لانوس "هدفين" وميسونيرو وباولو ياغو.
وبعد المباراة، تعرض الإسباني إيكر برافو لاعب شباب ريال مدريد، للكمة قوية في وجهه من أحد مشجعي الفريق المنافس، أثناء خروج لاعبي الجوفينايل من الملعب، بحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية.
وأكدت الصحيفة، أن برافو قد صدمه أحد المشجعين برأسه في وجهه أثناء توجه لاعبي ريال مدريد الجوفينايل، إلى حافلة التي تقلهم إلى مدينة فالديبيباس بالعاصمة مدريد، مشيرة إلى أن اللاعب تعرض لإهانات متكررة من مشجعي رايو ماخاداهوندا طوال مشاركته في المباراة، قبل أن يتطور الأمر لحظة خروج اللاعب من أرضية الملعب.
وقالت الصحيفة أن الجهاز الفني لشباب ريال مدريد، تدخل على الفور من أجل إنهاء الأزمة، مشيرة إلى أن النادي الإسباني استنكر الإهانات التي تعرض لها إيكر برافو في الفترة الماضية.
يذكر أن إيكر برافو انضم لفريق كاستيا بريال مدريد صيف 2022، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني، قبل أن يتم تصعيده إلى فريق الجوفينايل "الشباب" بالميرنغي.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN19022024000110011019ID1107869213
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.