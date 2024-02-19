إهانات متكررة.. لاعب ريال مدريد يتعرض للكمة بالوجه

تلقى أحد لاعبي شباب ريال مدريد لكمة قوية في وجهه، بعد مباراة فريقه ضد رايو ماخاداهوندا، بالدوري الإسباني للشباب.

وكان فريق شباب الجوفينايل (ريال مدريد) واجه نظيره رايو ماخاداهوندا، وفاز عليه 2/4، وسجل الأهداف كل من هوغو دي لانوس "هدفين" وميسونيرو وباولو ياغو.

وبعد المباراة، تعرض الإسباني إيكر برافو لاعب شباب ريال مدريد، للكمة قوية في وجهه من أحد مشجعي الفريق المنافس، أثناء خروج لاعبي الجوفينايل من الملعب، بحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية.

وأكدت الصحيفة، أن برافو قد صدمه أحد المشجعين برأسه في وجهه أثناء توجه لاعبي ريال مدريد الجوفينايل، إلى حافلة التي تقلهم إلى مدينة فالديبيباس بالعاصمة مدريد، مشيرة إلى أن اللاعب تعرض لإهانات متكررة من مشجعي رايو ماخاداهوندا طوال مشاركته في المباراة، قبل أن يتطور الأمر لحظة خروج اللاعب من أرضية الملعب.

وقالت الصحيفة أن الجهاز الفني لشباب ريال مدريد، تدخل على الفور من أجل إنهاء الأزمة، مشيرة إلى أن النادي الإسباني استنكر الإهانات التي تعرض لها إيكر برافو في الفترة الماضية.

يذكر أن إيكر برافو انضم لفريق كاستيا بريال مدريد صيف 2022، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني، قبل أن يتم تصعيده إلى فريق الجوفينايل "الشباب" بالميرنغي.

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