إطلاق أحدث أجهزة Echo Show من أمازون في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة

(MENAFN
- BPG Group) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 فبراير 2024: أعلنت أمازون اليوم عن إطلاق الجيل الجديد لأجهزة Echo Show 5 وإضافة لون جديد (الأبيض الجليدي) إلى تشكيلة الجيل الثالث من أجهزة Echo Show 8 في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. تمكّن الأجهزة الجديدة العملاء من إدارة الأجهزة الذكية والاستمتاع بتجربة بصرية وصوتية مميزة.
وقال د. رافد بن أمين فطاني، أمازون – المدير العام الإقليمي لأليكسا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يعتمد العملاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على أليكسا لإدارة الأجهزة الذكية في منازلهم، والاستماع إلى القرآن، والاطلاع على آخر الأخبار، ومتابعة سوق الأسهم، أو حتى معرفة نتائج مباريات فرقهم المفضلة. تقدم أجهزة Echo الجديدة للعملاء في (الإمارات أو السعودية) القدرة على تجربة أليكسا بعدة طرق، ونجدد التزامنا لتوفير تجارب محلية مخصصة تثري حياة عملائنا."
الجيل الثالث من جهاز Echo Show 5
نظام صوتي معاد تصميمه وصوت أكثر عمقاً
يحتوي الجيل الجديد من جهاز Echo Show 5 على مكبرات صوتية جديدة تعمل على تعزيز عمق الصوت ليقدّم إلقاء صوتي أفضل عند الاستماع إلى القرآن أو البودكاست أو الموسيقى. يقدّم الجيل الجديد تجربة تواصل أفضل بفضل الميكروفون المحدّث سواءً كان ذلك للتفاعل مع الأصدقاء والعائلة أو مع مختلف أجهزة Echo حول المنزل.
مثالي للطاولة المجاورة للسرير
تمكن شاشة اللمس ذات حجم 5.5 إنش ودقة HD العملاء من مشاهدة مقاطع الفيديو أو الأخبار والاطلاع على حالة الطقس والتواصل مع مختلف أجهزة Ring أو Echo الموجودة في المنزل. يمكن للعملاء ضبط المنبهات باستخدام صوتهم أو شاشة اللمس وتخصيص روتينهم الصباحي على سبيل المثال، وذلك للتحكم بعدة أجهزة ذكية حول المنزل وتخصيص نغمة المنبه للاستيقاظ على الموسيقى المفضلة.
تحكم بسيط بأجهزة المنزل الذكي
يدعم الجهاز تقنية Matter مما يسهّل التحكم بأجهزة المنزل الذكي المتوافقة، مثل الإضاءة والأقفال والحسّاسات، حتى عند تواجد العملاء خارج منزلهم. أصبح التحكم بأجهزة المنزل الذكي أكثر بساطة حيث يمكن للعملاء استعمال شاشة اللمس أو التحدث مع أليكسا وقول:
"أليكسا، شغلي النور."
"أليكسا، أبغى أشوف الباب الأمامي."
"أليكسا، حطي المكيف على 22 درجة."
الجيل الثالث من Echo Show 8
تصميم جديد، صوت محيطي، ومركز جديد لإدارة المنزل الذكي
تم تحديث جهاز Echo Show 8 من الداخل والخارج. فتغير تصميمه الخارجي ليكون ذو طابعِ صناعي، مع انحناءات بسيطة، وشاشة لمس زجاجية بحجم ثماني إنشات وبدقة HD. يحتوي الجهاز على معالج محسّن ليدعم سرعة استجابة أعلى مما سبق.
كما تعزّز النسخة الجديدة من الجهاز من تجربة الصوت مع وضوح أعلى وأعمق، وتوظّف تقنيات التكيّف مع الغرفة وتقنيات معالجة الصوت المحيطي التي تقدّم صوتاًَ مالئاً للغرفة. وتزداد وضوح تفاعلات الفيديو أيضاً بفضل الكاميرا المتمركزة في منتصف الجهاز وبدقة 13 ميجا بيكسل والتقنيات المستعملة المقلّلة من الضوضاء.
التصميم يتبع أفضل معايير الخصوصية للعملاء
تم تصميم أجهزة Echo وفقاً لأعلى معايير الحفاظ على خصوصية العملاء وتشمل عدة طبقات من ضوابط الخصوصية. تشمل أجهزة Echo زر تشغيل/إيقاف الميكروفون وغطاء للكاميرا والقدرة على عرض وحذف التسجيلات الصوتية.
السعر والتوافر
يتوفر الجيل الثالث من جهاز Echo Show 5 في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بدءاً من 14 فبراير بسعر 369.99 درهم إماراتي و399.99 ريال سعودي بالترتيب.
يتوفر الجيل الثالث من جهاز Echo Show 8 وباللون الجديد في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بدءاً من اليوم بسعر 599.99 درهم إماراتي و699.99 ريال سعودي بالترتيب.
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