ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ تعلن عن تعيين عمران الخوري رئيساً جديداً لمجلس الإدارة

(MENAFN
- Click On Group) أعلنت ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ، الشركة الرائدة في مجال تقديم الرعاية الطبيّة الطارئة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعيين السيد عمران الخوري رئيساً جديداً لمجلس إدارتها بعد انتخابه حديثاً، حيث تمّ الإعلان عن انتخاب الخوري في اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عُقد في مقرها الرئيسي في أبو ظبي بتاريخ 15 فبراير2024، كما أعلن المجلس عن إعادة انتخاب الدكتور محمد منير حيات خان نائباً لرئيس المجلس.
انضم السيد عمران الخوري إلى عضوية مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ منذ إدراجها في سوق أبو ظبي للأوراق الماليّة في سبتمبر 2021، ومن خلال تقلّده لهذا المنصب المرموق، سيشرف السيد عمران الخوري على إدارة تنفيذ استراتيجية الشركة، و العمل لضمان احتفاظ المجموعة بمكانتها القويّة في السوق وتقديم الخدمات الأفضل في فئتها في مجال الرعاية الصحية الطارئة التي تتوافق مع المعايير الدولية. بالإضافة إلى ذلك، أظهر السيد عمران الخوري استعداده لبذل قصارى جهوده في تدعيم النشاط الاستثماري لشركة ريسبونس بلس بهدف تعزيز مكانة المجموعة ومنظورها.
وتعقيباً على انتخابه، علّق السيد عمران الخوري قائلا: “إنه لشرف عظيم أن يتم تكليفي بهذه المسؤولية كرئيس مجلس إدارة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ. أتوجه بالشكر الجزيل للإدارة الكريمة وأعضاء مجلس الإدارة والشركاء وكل من منحني هذه الثقة. تكمن مهمتي اليوم في الحفاظ على نجاح ريسبونس بلس القابضة وتعزيز سمعتها عن طريق فتح الباب للمزيد من سبل التعاون والاستثمارات والتوسع في أسواق جديدة. ومن خلال العمل جنباً إلى جنب مع أعضاء مجلس الإدارة وفريقنا الاستثنائي، أنا واثق من أننا نستطيع دخول فصل جديد من الإنجازات والنجاحات في مجال تقديم الرعاية الصحية."
وبدوره قال الدكتور روهيل رجافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة: “أهنئ السيد عمران الخوري على انتخابه رئيساً لمجلس إدارة ريسبونس بلس القابضة. نتطلع إلى التعاون والعمل معه عن كثب لتعزيز حضور ريسبونس بلس ميديكال ( (RPMفي دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وتسريع عجلة النمو من خلال التحالفات والشراكات الاستراتيجية المدفوعة برؤيته وخبرته العملية و الاستثمارية."
يعتبر الخوري من الشخصيات الإماراتيّة البارزة، ويتمتع بمكانة كبيرة في القطاع الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد لعب دوراً محورياً في إعادة تشكيل مشهد الرعاية الصحيّة وذلك بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة برجيل القابضة، عزّز الخوري من مكانة المجموعة باحتلالها مكانة جوهريّة في مجال تقديم الرعاية الصحيّة الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتحت توجيهاته، عزّزت الشركة التعاون القيّم في مجال الرعاية الصحيّة مع الجهات الحكومية ورواد هذا القطاع. بالإضافة إلى دعم الخوري مبادرات التوطين في القطاع الخاص بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
أتمّ السيد الخوري دراسة إدارة الأعمال في جامعة سوفولك، بوسطن - الولايات المتحدة الأمريكية، وهو عضو في مجلس إدارة بنك المارية المحلي، وعضو في مجلس إدارة شركة أمان للتأمين، وعضو في مجلس إدارة أمانات القابضة.
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