شركة الواجهة الأمامية المحدودة تعرض مركبات جوية ذاتية القيادة خلال المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2024

(MENAFN
- Fleishman Hillard)
الظهران، المملكة العربية السعودية، 13 فبراير 2024 – تستعد الواجهة الأمامية المحدودة (Front End)، الشركة السعودية المتخصصة في توفير المنتجات والحلول المتقدمة لقطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والملاحة البحرية والخدمات اللوجستية، للمشاركة في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2024، الذي سيعقد في الفترة من 12 إلى 14 فبراير في الظهران بالسعودية، بهدف عرض مركباتها الجوية ذاتية القيادة من شركة إيهانغ وذلك في جناح 6140، التي من شأنها إحداث ثورة في قطاعات مختلفة من ضمنها السياحة والدفاع المدني، وذلك من خلال تغيير طريقة نقل الركاب والخدمات اللوجستية وتعزيز عمليات مكافحة الحرائق.
وتماشيًا مع مستهدفات الرؤية السعودية 2030، ستلعب شركة الواجهة الأمامية المحدودة دورًا محوريًا في توفير مركباتها الجوية ذاتية التحكم إيهانغ في السعودية، وهي خطوة استراتيجية ستعزز مكانة المملكة العالمية كمحفز للتحول نحو المركبات الجوية ذاتية القيادة وتحدث نقلة نوعية في مستقبل التنقل الجوي.
وبهذه المناسبة، أكد الأستاذ ماجد بن فهد الغسلان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الواجهة الأمامية المحدودة، التزام الشركة بقيادة مستقبل النقل الجوي، قائلاً: "مشاركتنا في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2024 تشكل لحظة محورية في مساعينا الرامية لجلب التكنولوجيا الرائدة إلى النقل الجوي والخدمات اللوجستية والسلامة العامة. ونحن عازمون على إعادة رسم معالم قطاع النقل وكيفية انتقال الأشخاص والبضائع ليس داخل المملكة فحسب، بل على نطاق عالمي".
تتمتع المركبات الجوية ذاتية القيادة بمزايا متنوعة تتمثل بتعزيز السلامة وخفض تكاليف التشغيل للمنصات البحرية وأجهزة الحفر في حقول النفط والغاز، حيث تقلص الحاجة إلى الرحلات الجوية والعمليات التي يمكن إجراؤها بشكل مستقل، وتعد بتحسين إجراءات السلامة وخفض النفقات الناتجة عن استخدام الطرق التقليدية. وتمثل هذه المركبات بفضل قدرتها على تسليم البضائع إلى السفن البحرية، بديلاً فعالاً من حيث التكلفة لسلاسل الإمداد التقليدية، مما يعزز الكفاءة التشغيلية والسلامة في الأنشطة البحرية.
وتساهم المركبات الجوية ذاتية القيادة التي تقدمها شركة الواجهة الأمامية بالإضافة إلى غيرها من التقنيات المستقلة بإرساء معايير صناعية جديدة. وتعد هذه المركبات، التي ستعرض قدراتها بالكامل في هذا الحدث، بتقديم حلول تنقل من شأنها تغيير المفاهيم التقليدية عبر تكنولوجيا الملاحة المتقدمة في الممرات الجوية وأنظمة التحكم في حركة المرور، خصوصًا أنها مجهزة بميزات الأمان والكفاءة التشغيلية.
تلتزم شركة الواجهة الأمامية بقيادة مسيرة الابتكار في قطاعات الدفاع المدني والأمن العام بالمملكة، من خلال تبنيها لتقنيات المركبات الجوية الذاتية التي ستؤدي دوراً مركزياً في تحسين قدرات الرصد والتجاوب مع الطوارئ وإدارة الأزمات. بمشاركتها في هذا المؤتمر الدولي، لا تقتصر الشركة على عرض قدراتها التكنولوجية فحسب، بل تعمل أيضاً على تعزيز موقع المملكة كقوة رائدة في ميدان حلول التنقل الجوي الذاتي.
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