وزارة الزراعة الأوكرانية تصرح عن خسائر محدودة في محصول القمح الشتوي

(MENAFN
) أفادت وزارة الزراعة الأوكرانية يوم الأحد الموافق 18 شباط, بأنه من المتوقع أن تكون نسبة ضئيلة فقط، تتراوح بين واحد إلى اثنين في المئة، من محصول القمح الشتوي عرضة للخسارة خلال موسم الشتاء الحالي، استنادًا إلى البيانات المقدمة من الخبراء, ويُشكل القمح الشتوي جزءًا هامًا، يفوق 95 في المئة، من إجمالي إنتاج القمح في أوكرانيا, وعادة ما يتم فقدان حوالي سبعة في المئة من إنتاج المساحة المزروعة خلال شهور الشتاء بسبب الظروف الجوية القاسية مثل الصقيع الشديد وتكون طبقة جليدية في الحقول, ومع ذلك، كان هذا الموسم الشتوي أكثر اعتدالاً مقارنة بالسنوات السابقة.
كما زرع المزارعون الأوكرانيون حوالي 4.2 مليون هكتار من القمح الشتوي خلال موسم 2024، وأبرزت الوزارة أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها الظروف الشتوية، إلا أن معدل البقاء على حياة المحاصيل الشتوية، بما في ذلك القمح والذرة، يتراوح بين 98 إلى 99 في المئة, ويُعزى هذا الصمود إلى أنماط جوية مواتية وممارسات زراعية فعَّالة اعتمدها المزارعون.
كذلك أشارت الوزارة أيضًا إلى أن نسبة أقل، تصل إلى 5 بالمئة، من محصول الشعير الشتوي تعرضت للضرر خلال فترة الشتاء, وعلى الرغم من أن هذا يشكل عقبة لبعض المزارعين، إلا أن التأثير العام على إنتاج الحبوب في أوكرانيا من المتوقع أن يكون ضئيلاً.
في حين يُسلط بيان الوزارة الضوء على قوة القطاع الزراعي في أوكرانيا على الرغم من الظروف الجوية التحديثة, ويُظهر معدل البقاء العالي للمحاصيل الشتوية التفاني والخبرة للمزارعين الأوكرانيين، الذين يلعبون دورًا حيويًا في ضمان الأمن الغذائي والمساهمة في إنتاج الزراعة في البلاد, ومع تقدم فصل الشتاء، ستكون المراقبة المستمرة والدعم من السلطات الزراعية أمرًا أساسيًا للحفاظ على صحة وإنتاجية محاصيل أوكرانيا.
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