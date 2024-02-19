الصين تحافظ على سعر الفائدة الرئيسي وتحاول حماية اليوان مما يبرز التحديات السياسية

(MENAFN
) قرار الصين بعدم خفض سعر الفائدة الرئيسي يأتي وسط جهود من بنك الشعب الصيني لحماية اليوان من التقلبات، مما يسلط الضوء على التحديات المعقدة التي يواجهها صانعو السياسات في إدارة المخاطر الاقتصادية والضغوط التضخميةو وعلى الرغم من الدعوات لتخفيف السياسة النقدية لتعزيز النشاط الاقتصادي، اختار بنك الشعب الصيني الإبقاء على سعر الفائدة على القروض لمدة سنة دون تغيير عند 2.5 في المئة، متماشيًا مع توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع لبلومبرغ, بالإضافة إلى ذلك، حقن بنك الشعب كمية محدودة من السيولة في النظام المالي، مشيرًا إلى نهج حذر في تعديل السياسة النقدية.
كذلك وضعت التطورات السوقية الحديثة، مثل انخفاض اليوان إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر في التداول خارج الأسواق الصينية، الضوء على أهمية استقرار العملة, ويسعى صانعو السياسات للحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتدهور المفرط, بينما يكون التحدي الذي يواجه صانعي السياسات النقدية في الصين متعدد الجوانب, وقد تؤدي السياسة النقدية الفضفاضة إلى خفض تكاليف التمويل وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما أن هناك حاجة لمنع تخفيض قيمة اليوان في ظل السياسات النقدية المختلفة بين بكين وواشنطن, وعلى عكس التخفيضات المتوقعة في سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي تأجلت بسبب مستويات التضخم المرتفعة بشكل مستمر، تظل السياسة النقدية الصينية حذرة، مع التركيز على الحفاظ على استقرار العملة.
في حين يعمل اليوان الضعيف على منح المصدرين ميزة تنافسية من خلال جعل منتجاتهم أكثر تنافسية في الأسواق الدولية, ومع ذلك، فإنه يحمل أيضًا خطر تحريك تدفقات رأس المال، مما قد يؤدي إلى اضطراب في النظام المالي, وبالتالي، يقوم صانعو السياسات بالتحرك بحذر، متوازنين بين ضرورة دعم النمو الاقتصادي وضرورة الحفاظ على استقرار العملة وتخفيف المخاطر النظامية.
ويعكس القرار بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي التفاعل المعقد بين العوامل المحلية والعالمية التي تشكل منظومة السياسة النقدية الصينية, وبينما يواجه صانعو السياسات هذه التحديات، ستكون قدرتهم على إيجاد توازن حساس بين دعم التوسع الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي حاسمة في توجيه الاقتصاد الصيني خلال فترة من عدم اليقين والانتقال.
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