انطلاق «جلفود» أضخم المعارض السنوية في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم

انطلقت الدورة 29 من معرض جلفود، أضخم المعارض السنوية في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، بمشاركة أكثر من 5500 جهة عارضة، وزوار من أكثر من 190 دولة، ضمن مساحة عرض تتوزع على 24 قاعة، والذي سيستمر حتى 23 فبراير.

يسلط المعرض الضوء على الابتكارات في مجال التكنولوجيا الزراعية، والاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأغذية، والتقليل من فقد الطعام وهدره، بالإضافة إلى مناقشة دور الشراكات الخاصة والاستثمار في بدائل البروتينات، مثل اللحوم المصنّعة، في الحد من الحرمان الغذائي وتأمين الغذاء لسكان العالم حتى عام 2050 وما بعده.





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