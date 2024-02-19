5 أطعمة تساعد في خفض الكولسترول بشكل طبيعي

(MENAFN
- Al-Bayan)
يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول مشكلة شائعة في العصر الحديث نتيجة نمط الحياة والسمنة والتدخين وعادات الأكل غير الصحية وعدم ممارسة الرياضة بانتظام، لكن النظام الغذائي يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في خفض مستوياته بشكل طبيعي.
الكوليسترول هو مادة شمعية تمر عبر مجرى الدم كجزء من اثنين من البروتينات الدهنية وهما البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL).
وفقا للأبحاث، فإن وجود مستويات عالية من الكولسترول LDL قد يؤدي إلى تراكم الكولسترول في الأوعية الدموية لدينا مما قد يعرضنا لخطر الإصابة بأمراض القلب.
ومع ذلك، يمكن أن تساعد بعض أنماط الحياة والتعديلات في النظام الغذائي على خفض مستويات LDL وإنشاء نسبة LDL إلى HDL مناسبة.
ولكن بصرف النظر عن الأدوية والأدوية، هناك طرق طبيعية أيضًا يمكنك من خلالها تقليل مستويات الكوليسترول في الجسم.
أطعمة تساعد في خفض الكولسترول
الباذنجان: الباذنجان معروف بمحتواه الغذائي الغني بالألياف. وفقا لجمعية القلب الأمريكية (AHA)، فإن محتوى الألياف في الباذنجان يساعد على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسمنة والسكري من النوع الثاني.
التفاح: كشفت دراسة أجريت عام 2019 أن تناول تفاحتين يومياً يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار. كما يقلل من مستويات الدهون الثلاثية وهو نوع من الدهون التي تدخل مجرى الدم بعد تناول الطعام.
بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التفاح أيضًا على مركبات تسمى البوليفينول والتي لها تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول.
الأفوكادو: الأفوكادو غني ومعروف باحتوائه على العناصر الغذائية الصديقة للقلب. ووجدت دراسة أجريت عام 2015 أن تناول حبة أفوكادو واحدة يوميًا يحسن صحة القلب والأوعية الدموية.
الأسماك: الأسماك غنية بدهون أوميغا 3 مثل حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وهي دهون متعددة غير مشبعة مهمة والتي تعتبر مفيدة لصحة القلب. كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات.
الشوفان: وجدت الأبحاث التي أجريت عام 2019 أن محتوى الألياف القابلة للذوبان في الشوفان يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL في الجسم وقد يحسن صحة القلب والأوعية الدموية.
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