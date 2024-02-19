5 أطعمة تساعد في خفض الكولسترول بشكل طبيعي

يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول مشكلة شائعة في العصر الحديث نتيجة نمط الحياة والسمنة والتدخين وعادات الأكل غير الصحية وعدم ممارسة الرياضة بانتظام، لكن النظام الغذائي يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في خفض مستوياته بشكل طبيعي.

الكوليسترول هو مادة شمعية تمر عبر مجرى الدم كجزء من اثنين من البروتينات الدهنية وهما البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL).

وفقا للأبحاث، فإن وجود مستويات عالية من الكولسترول LDL قد يؤدي إلى تراكم الكولسترول في الأوعية الدموية لدينا مما قد يعرضنا لخطر الإصابة بأمراض القلب.

ومع ذلك، يمكن أن تساعد بعض أنماط الحياة والتعديلات في النظام الغذائي على خفض مستويات LDL وإنشاء نسبة LDL إلى HDL مناسبة.

ولكن بصرف النظر عن الأدوية والأدوية، هناك طرق طبيعية أيضًا يمكنك من خلالها تقليل مستويات الكوليسترول في الجسم.

أطعمة تساعد في خفض الكولسترول

الباذنجان: الباذنجان معروف بمحتواه الغذائي الغني بالألياف. وفقا لجمعية القلب الأمريكية (AHA)، فإن محتوى الألياف في الباذنجان يساعد على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسمنة والسكري من النوع الثاني.

التفاح: كشفت دراسة أجريت عام 2019 أن تناول تفاحتين يومياً يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار. كما يقلل من مستويات الدهون الثلاثية وهو نوع من الدهون التي تدخل مجرى الدم بعد تناول الطعام.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التفاح أيضًا على مركبات تسمى البوليفينول والتي لها تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول.

الأفوكادو: الأفوكادو غني ومعروف باحتوائه على العناصر الغذائية الصديقة للقلب. ووجدت دراسة أجريت عام 2015 أن تناول حبة أفوكادو واحدة يوميًا يحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

الأسماك: الأسماك غنية بدهون أوميغا 3 مثل حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وهي دهون متعددة غير مشبعة مهمة والتي تعتبر مفيدة لصحة القلب. كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات.

الشوفان: وجدت الأبحاث التي أجريت عام 2019 أن محتوى الألياف القابلة للذوبان في الشوفان يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL في الجسم وقد يحسن صحة القلب والأوعية الدموية.





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