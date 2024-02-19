يغيب لفترة من الوقت.. تجدد إصابة محمد صلاح

(MENAFN
- Al-Bayan)
تجددت إصابة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، رغم عودته مؤخرًا للمشاركة مع الريدز بعد فترة غياب، حيث خاض لقاء واحد فقط، قبل أن تعاوده الإصابة من جديد.
وبحسب الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير، فإنه في نهاية مباراة ليفربول الأخيرة أمام برينتفورد التي شهدت مشاركة صلاح، عاودته الآلام موضع الإصابة التي كان تعرض لها جراء مشاركته مع منتخب مصر أمام غانا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، في العضلة الخلفية.
وقال شوبير في برنامجه المذاع على قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، أن صلاح عاودته الإصابة مع نهاية مباراة برينتفورد، وسيغيب لفترة من الوقت، مشيرًا إلى أنه بنسبة كبيرة لن يشارك في مباراة ليفربول المقبلة أمام لوتون تاون ببطولة الدوري الإنجليزي.
ويلعب ليفربول مع لوتون تاون على ملعب أنفيلد، الأربعاء 21 فبراير في تمام الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.
وسجل صلاح هدفًا وصنع آخر، عقب مشاركته كبديل أمام برينتفورد، في المباراة التي انتهت 1/4 لصالح الريدز، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الإنجليزي.
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