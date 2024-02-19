يغيب لفترة من الوقت.. تجدد إصابة محمد صلاح

تجددت إصابة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، رغم عودته مؤخرًا للمشاركة مع الريدز بعد فترة غياب، حيث خاض لقاء واحد فقط، قبل أن تعاوده الإصابة من جديد.

وبحسب الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير، فإنه في نهاية مباراة ليفربول الأخيرة أمام برينتفورد التي شهدت مشاركة صلاح، عاودته الآلام موضع الإصابة التي كان تعرض لها جراء مشاركته مع منتخب مصر أمام غانا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، في العضلة الخلفية.

وقال شوبير في برنامجه المذاع على قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، أن صلاح عاودته الإصابة مع نهاية مباراة برينتفورد، وسيغيب لفترة من الوقت، مشيرًا إلى أنه بنسبة كبيرة لن يشارك في مباراة ليفربول المقبلة أمام لوتون تاون ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول مع لوتون تاون على ملعب أنفيلد، الأربعاء 21 فبراير في تمام الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وسجل صلاح هدفًا وصنع آخر، عقب مشاركته كبديل أمام برينتفورد، في المباراة التي انتهت 1/4 لصالح الريدز، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الإنجليزي.

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