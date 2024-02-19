«أسبايدس» مهمة بحرية أوروبية لحماية السفن في البحر الأحمر

من المقرر أن يعطي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الإثنين، الموافقة النهائية على نشر مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي تهدف لحماية حركة الملاحة من الحوثيين في البحر الأحمر.

وتتضمن المهمة البحرية، التي يطلق عليها اسم "أسبايدس" نسبة إلى الكلمة اليونانية القديمة التي تعني "درع"، إرسال سفن حربية أوروبية وأنظمة إنذار مبكر محمولة جوا إلى البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.

وسيكون لدى سفن مهمة أسبايدس أوامر بإطلاق النار على المسلحين في حالة تعرضها للهجوم أولا، ولن يُسمح لها بإطلاق النار بشكل استباقي. ومن المقرر أن تكون قيادة العمليات في مدينة لاريسا اليونانية.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي إن الدولة الأكثر تضررا من هذه القرصنة ليست إسرائيل، بل مصر، حيث تسبب انخفاض حركة مرور السفن في خسارة تصل إلى 40٪ في إيرادات هيئة قناة السويس.

ويعاني اقتصاد الاتحاد الأوروبي من ضرر أيضا: حيث قال المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي باولو جنتيليوني للصحفيين يوم الخميس الماضي إنه "في ظل تغيير مسار حركة الملاحة عبر البحر الأحمر، زادت مواعيد تسليم الشحنات بين آسيا والاتحاد الأوروبي بمقدار 10 إلى 15 يوما، وقد ارتفعت تكاليف هذه الشحنات بنحو 400%".





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