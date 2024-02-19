ضمن «عملية الفارس الشهم 3» .. الإمارات ترسل آلاف الطرود الغذائية والطبية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

واصلت مؤسسات الدولة الإنسانية جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار "عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وبلغ إجمالي ماقدمته أمس الأحد، أكثر من 124 ألفا من الطرود التي تحوي مواد غذائية ومستلزمات صحية وعناية بالأطفال وكبار السن وكشافات إنارة وبطانيات.

وتم في هذا الصدد توزيع 183 طردا غذائيا، و23 طردا صحيا، وسلال غذائية للأطفال، و1040 قطعة ملابس شتوية ثقيلة، و3402 طرد ملابس داخلية و38 بطانية شتوية.

ويتواصل عمل 28 تكية، أنتجت 13280 وجبة لعدد 53120 مستفيدا، فضلا عن مخبز واحد في مشروع الخبز المدعم، حيث أنتج 250 ربطة خبز لعدد 2500 مستفيد.

وكانت دولة الإمارات أرسلت 5 مخابز أوتوماتيكية إلى مدينة العريش المصرية تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة .

وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق ضمن "عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية حتى 17 فبراير الجاري أكثر من 15700 طن، وجرى إرسال 162 طائرة شحن، كما أنشأت دولة الإمارات 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية تبلغ مليونا و200 ألف غالون يوميا يستفيد منها سكان غزة مباشرة.





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