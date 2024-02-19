الاتحاد الأوروبي يقترب من فرض أول غرامة للاحتكار ضد آبل بعد اتهامات بانتهاك قواعد متجر التطبيقات

(MENAFN
) وفقًا لتقارير من صحيفة "المال" يوم الأحد الموافق 18 شباط، يقترب الاتحاد الأوروبي من فرض غرامة لاحتكاره الأولى على شركة التكنولوجيا العملاقة آبل، والتي قد تصل إلى 500 مليون يورو (539 مليون دولار), وتأتي الغرامة نتيجة لاتهامات بانتهاك آبل لقوانين الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بخدمات تدفق الموسيقى الخاصة بها، فضلاً عن فرضها لقواعد على متجر التطبيقات يُعتقد أنها تعيق المنافسة.
كما بدأ التحقيق في هذا الشأن في عام 2019 بعد شكوى قدمتها شركة سبوتيفي السويدية، التي ادعت أنها تم تجبر على رفع سعر اشتراكها الشهري لتعويض نفقات متعلقة بسيطرة آبل المفترضة على عمليات متجر التطبيقات, وتركزت التحقيقات الخاصة باللجنة الأوروبية على قواعد "عدم توجيه المستخدم" التي فُرضت رسميًا في فبراير 2023، حيث زعمت اللجنة أن هذه الأحكام كانت زائفة وأدت إلى زيادة الأسعار المدفوعة من قبل المستهلكين.
كذلك قامت آبل بإجراء تغييرات في بداية عام 2022 وباستجابة للانتقادات المتزايدة، مما سمح لخدمات تدفق الموسيقى مثل سبوتيفي بتوجيه المستخدمين إلى مواقعها على الويب للاشتراك, وهذه الطريقة البديلة تجاوزت نظام الدفع الخاص بآبل في متجر التطبيقات، الذي يفرض عادة عمولة تصل إلى 30 بالمئة, بينما أدت هذه التعديلات إلى انخفاض في إيرادات آبل، إلا أنها قدمت للمستهلكين مزيدًا من الخيارات في الأسعار والاشتراكات.
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