الأرصاد طقس معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا والعظمى 23

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل لنهار اليوم الاثنين،والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد

والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 23 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 10 درجات مئوية.