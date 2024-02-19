صاحب السمو يغادر غدا إلى قطر في زيارة دولة

صاحب السمو يغادر غدا إلى قطر في زيارة دولة
التاريخ
2/19/2024 2:12:36 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) يغادر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن يوم غد الثلاثاء، متوجها إلى دولة قطر
وذلك في زيارة دولة.
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