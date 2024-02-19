غانتس يكشف عن الموعد المقرر لاجتياح رفح جنوبي قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- هدد بيني غانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، الليلة الماضية، بشن هجوم بري واجتياح شامل لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحلول شهر رمضان، إذا لم تفرج حماس عن كافة المحتجزين لديها.
وأكد غانتس، خلال مشاركته بمؤتمر رؤساء كبريات المنظمات اليهودية الأمريكية، أن "الجيش الإسرائيلي سينفذ تلك العملية بطريقة منسّقة"، على حد تعبيره.
وأوضح أن ذلك سيكون "عبر تسهيل إجلاء المدنيين وبالحوار مع الشركاء الأمريكيين والمصريين لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين قدر الإمكان".
ودعا غانتس مقاتلي حماس إلى الاستسلام وإطلاق سراح الرهائن، مؤكداً أنه خيار سيمكن المدنيين في غزة من الاحتفال بشهر رمضان، حسب زعمه.
MENAFN19022024000205011050ID1107869054
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.