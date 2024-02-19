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غانتس يكشف عن الموعد المقرر لاجتياح رفح جنوبي قطاع غزة

2/19/2024 2:08:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- هدد بيني غانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، الليلة الماضية، بشن هجوم بري واجتياح شامل لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحلول شهر رمضان، إذا لم تفرج حماس عن كافة المحتجزين لديها.

وأكد غانتس، خلال مشاركته بمؤتمر رؤساء كبريات المنظمات اليهودية الأمريكية، أن "الجيش الإسرائيلي سينفذ تلك العملية بطريقة منسّقة"، على حد تعبيره.

وأوضح أن ذلك سيكون "عبر تسهيل إجلاء المدنيين وبالحوار مع الشركاء الأمريكيين والمصريين لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين قدر الإمكان".

ودعا غانتس مقاتلي حماس إلى الاستسلام وإطلاق سراح الرهائن، مؤكداً أنه خيار سيمكن المدنيين في غزة من الاحتفال بشهر رمضان، حسب زعمه.


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