مقتل جندي إسرائيلي خلال المعارك بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بمقتل أحد جنوده خلال المعارك في جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 574 منهم 235 في المعارك البرية.

ووفقا لبيان نشره موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية فإن عدد المصابين ارتفع أيضا إلى 2938، بينهم 1707 إصابات طفيفة، و774 متوسطة و447 حرجة.

فيما بلغ عدد الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر 1373، بينها 634 حالة طفيفة و463 متوسطة و276 حرجة.



