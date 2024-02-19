مقتل جندي إسرائيلي خلال المعارك بغزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بمقتل أحد جنوده خلال المعارك في جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 574 منهم 235 في المعارك البرية.
ووفقا لبيان نشره موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية فإن عدد المصابين ارتفع أيضا إلى 2938، بينهم 1707 إصابات طفيفة، و774 متوسطة و447 حرجة.
فيما بلغ عدد الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر 1373، بينها 634 حالة طفيفة و463 متوسطة و276 حرجة.
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