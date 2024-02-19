الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، فلسطينيين من مدينة نابلس.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مداخل عدة إلى شارع جامعة النجاح، ومن ثم منطقة المخفية ثم رفيديا، حيث داهمت بنايات هناك، وقامت بتفتيش عددا من المنازل واعتقلت الشاب عصام إياد أبو العدس.
وكانت قوة احتلالية أخرى اقتحمت منطقة خلة العامود والضاحية، وفتشت عدة منازل هناك وعاثت بها خرابا واعتقلت الفلسطيني ناصر الشرفا.
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