الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، فلسطينيين من مدينة نابلس.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مداخل عدة إلى شارع جامعة النجاح، ومن ثم منطقة المخفية ثم رفيديا، حيث داهمت بنايات هناك، وقامت بتفتيش عددا من المنازل واعتقلت الشاب عصام إياد أبو العدس.



وكانت قوة احتلالية أخرى اقتحمت منطقة خلة العامود والضاحية، وفتشت عدة منازل هناك وعاثت بها خرابا واعتقلت الفلسطيني ناصر الشرفا.

