Monday, 19 February 2024 12:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

2/19/2024 2:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، فلسطينيين من مدينة نابلس.


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مداخل عدة إلى شارع جامعة النجاح، ومن ثم منطقة المخفية ثم رفيديا، حيث داهمت بنايات هناك، وقامت بتفتيش عددا من المنازل واعتقلت الشاب عصام إياد أبو العدس.


وكانت قوة احتلالية أخرى اقتحمت منطقة خلة العامود والضاحية، وفتشت عدة منازل هناك وعاثت بها خرابا واعتقلت الفلسطيني ناصر الشرفا.


MENAFN19022024000208011052ID1107869048

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث