الدفاع المدني: نتعامل بشكل يومي مع حوادث سببها المدافئ

الدفاع المدني: نتعامل بشكل يومي مع حوادث سببها المدافئ
التاريخ
2/19/2024 2:07:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
الملازم أول عبدالله السعودي من قسم التوجيه والتثقيف الوقائي في الدفاع المدني يتحدث عن ابرز الحوادث التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة وحوادث المدافئ
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