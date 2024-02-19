فيديو - غلبتها الدموع .. مراسلة الجزيرة تروي معاناة الأمهات في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بمشاعر الأم الفياضة تحدثت غالية حمد، مراسلة الجزيرة مباشر، عن معاناة الأمهات في غزة في سعيهن المتواصل لتوفير أبسط متطلبات الحياة لأطفالهن تحت وطأة العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.



وقالت غالية إنها“كأم في المحافظات الجنوبية أفضل حالًا من الأمهات في مدينة غزة وشمالي القطاع اللاتي لا يجدن حرفيًّا أي شيء لإطعام أطفالهن”.



وأضافت“نحن كأمهات المحافظات الجنوبية لدينا ما نطعمه لأطفالنا، لكن بعيدًا تمامًا عن الأطعمة الصحية، وتلك التي طالما أحبها الأطفال وطالبوا بها”.



وتحدثت عن موقف كان بينها وبين زوجها عندما قاما بتقليب صور الأسرة قبل الحرب، وكانت هناك صورة لبناتها وهن يأكلن العنب، وهي الفاكهة المفضلة لهن، غير أن الأمر تغيَّر بعد الحرب“ولم نر العنب منذ وقت طويل”، حسب قولها.

وتواجه غالية طلبات بسيطة من بناتها كل يوم، كأن يطلبن تناول العنب أو التفاح أو الموز، ويكون ردها هو أنه“يجب نسيان كل هذه الأطعمة الآن لأننا في حرب”.



ولم تتمالك غالية دموعها وهي تصف كيف تقف عاجزة عن تلبية طلبات بسيطة لبناتها، موضحة“لا أستطيع التأقلم مع هذا الواقع، لكن عليَّ أن أتعايش معه. المشكلة أن الأطفال لا يفهمون هذه المعادلة المُرّة التي نعيش فيها”.