تركيا تخطط لتخفيض ساعات العمل الاسبوعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل اعلام تركية، بأن الحكومة التركية تعدّ تعديلا على قانون العمل ينص على خفض عدد ساعات العمل الرسمي الاسبوعية من 45 إلى 40 ساعة.
وأشارت إلى أن المشروع يخص الإجازة السنوية والأجور.
وبحسب قانون العمل لعام 2003 ساري المفعول الآن تبلغ مدة أسبوع العمل في تركيا 45 ساعة، ولا يجوز للموظف العمل أكثر من 270 ساعة عمل إضافية في السنة.
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