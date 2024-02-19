Monday, 19 February 2024 12:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تركيا تخطط لتخفيض ساعات العمل الاسبوعية

2/19/2024 2:07:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل اعلام تركية، بأن الحكومة التركية تعدّ تعديلا على قانون العمل ينص على خفض عدد ساعات العمل الرسمي الاسبوعية من 45 إلى 40 ساعة.


وأشارت إلى أن المشروع يخص الإجازة السنوية والأجور.


وبحسب قانون العمل لعام 2003 ساري المفعول الآن تبلغ مدة أسبوع العمل في تركيا 45 ساعة، ولا يجوز للموظف العمل أكثر من 270 ساعة عمل إضافية في السنة.


MENAFN19022024000208011052ID1107869042

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث