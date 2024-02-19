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أسعار الذهب بالأردن .. كم بلغ سعر غرام 21 ؟

2/19/2024 2:07:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت أسعار بيع وشراء الذهب بالأردن لليوم الثاني على التوالي .

ووفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار21 عند 41.1 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 39.4 دينارا لغايات الشراء منهم .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 36.6 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 33.6 دينارا للشراء منهم .




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