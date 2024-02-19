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مؤسسة التدريب المهني: تخريج 9 آلاف طالب وطالبة العام الماضي

2/19/2024 2:07:53 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة التخصصات الأكثر طلبا في السوق المحلي والإقليمي وعليها إقبال كبير.
وقال الغرايبة عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الاثنين، إن هناك إقبال كبير على تخصص صيانة السيارات الكهربائية والهايبرد، والتخصصات المرتبطة بقطاع المحيكات، التخصصات المرتبطة بقطاع الصناعات الدوائية حيث وصلت نسبة التوظيف فيه إلى 98%، تخصصات الطاقة المتجددة (الرياح/ الطاقة الشمسية) وصيانة وتركيب أجهزة التكييف، بالإضافة للمهن المرتبطة بالتجميل وإدخال البيانات.
وأضاف أن مؤسسة التدريب المهني تقدم 128 برنامجا تدريبيا اختير بناءً على حاجة سوق العمل المحلي والإقليمي، وأن المؤسسة تقدم خدماتها بشكل مجاني من خلال 30 معهد في كافة مناطق المملكة، حيث يدفع الطالب نحو 25-50 دينارا وتعود للطلاب على شكل بدل مواصلات وهناك بعض البرامج الممولة من جهات مانحة تقدم بدل مواصلات ودخل شهري للطلاب من أجل تشجيعهم على الالتحاق بهذه البرامج.
وأشار الغرايبة إلى أن عدد خريجي معاهد التدريب المهني خلال عام 2023 بلغ نحو 9 آلاف طالب وطالبة، منهم نحو ألفي طالب وطالبة يحملون شهادات بكالوريوس والماجستير والدكتوراه، لافتا إلى وجود تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتدريب نحو 2000 طالب وطالبة في التخصصات المهنية ضمن خطة التحول نحو التعليم المهني والتقني.
وبيّن أن نسبة التوظيف عالية لخريجي معاهد التدريب المهني نظرا للطلب الكبير على هذه المهن في سوق العمل المحلي والإقليمي، حيث أن نحو 79% من الخريجين وجدوا فرص عمل ولديهم رقم ضمان اجتماعي والبقية يعملون في سوق العمل غير المنظم.
وكانت بدأت مؤسسة التدريب المهني أمس الأحد، باستقبال طلبات القبول والتسجيل للدور الأول للعام التدريبي 2024/ 2025، إلكترونيا بعد أن أنهت استعداداتها لاستقبال طلبات الملتحقين الجدد بالبرامج التدريبية التي تعقدها ضمن التخصصات المهنية المتاحة.

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