مؤسسة التدريب المهني: تخريج 9 آلاف طالب وطالبة العام الماضي

مؤسسة التدريب المهني: تخريج 9 آلاف طالب وطالبة العام الماضي
التاريخ
2/19/2024 2:07:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
مدير عام مؤسّسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة يتحدث عن آليات التسجيل المتبعة في مؤسسة التدريب المهني، ودور المؤسسة في الشراكة مع القطاع الخاص .
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