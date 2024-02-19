سوق العقارات البريطاني يظهر علامات قوة مع ارتفاع الأسعار السنوية لأول مرة منذ 6 أشهر

(MENAFN
) في استطلاع صناعي حديث، أظهرت البيانات ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المنازل المعروضة للبيع في جميع أنحاء بريطانيا، مما يمثل أول زيادة سنوية خلال 6 أشهر, ويعزى هذا الارتفاع في الأسعار إلى الطلب القوي من المشترين المحتملين، مما يعزز المؤشرات على استقرار سوق العقارات في المملكة المتحدة.
كما شهدت أسعار المنازل ارتفاعًا بنسبة 0.1 بالمئة في فبراير مقارنة بنفس الفترة من 2023، وفقًا للنتائج التي نشرها موقع للعقارات, مما يمثل أول زيادة سنوية منذ أغسطس 2023, بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بشهر يناير، متماشيةً بشكل وثيق مع المتوسط العشريني للارتفاع الشهري بنسبة 1.0 بالمئة الذي يُلاحَظ عادة في فبراير.
كذلك تأتي إحياء قطاع العقارات في بريطانيا بعد فترة من الانخفاض، حيث تظهر سوق العقارات علامات على التحسن في الأشهر الأخيرة, ويمكن تقديم هذا الارتفاع جزئيًا إلى انخفاض أسعار الفائدة على الرهون العقارية، بفعل توقعات بتخفيض محتمل في تكاليف الاقتراض من قبل بنك إنجلترا في وقت لاحق هذا العام.
في حين أكد مسؤولو بنك إنجلترا على ضرورة الحصول على المزيد من الأدلة على تخفيف ضغوط التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة, على الرغم من دخول الاقتصاد في ركود نحو نهاية العام الماضي، وتُسلط هذه النهج الحذرة الضوء على التوازن الحساس بين تحفيز النشاط الاقتصادي وإدارة مخاطر التضخم.
ولفت موقع لعقارات الانتباه إلى أنه على الرغم من استقرار سوق الرهون العقارية، هناك مؤشرات على أن القروض قد تكون لديها مساحة محدودة لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر, وعلى هذا النحو، من المتوقع أن تستقر الأسعار عند مستويات مرتفعة في المدى القريب، مما قد يؤثر على الاتجاهات المستقبلية في سوق العقارات.
وتتزامن نتائج الاستطلاع الأخيرة مع مؤشرات إيجابية أخرى تشير إلى تحسن في سوق العقارات البريطانية، مما يشير إلى احتمالية التحول نحو نمو مستدام وقوة في القطاع رغم التحديات الاقتصادية الأوسع.
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