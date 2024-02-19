اليابان تتدهور إلى الركود ممهدةً الطريق لألمانيا لاحتلال المرتبة الثالثة

(MENAFN
) شهد المشهد الاقتصادي العالمي إعادة ترتيب هامة حيث انزلقت اليابان، التي كانت في السابق عملاقًا اقتصاديًا، بشكل غير متوقع إلى حالة ركود في نهاية العام الماضي، ما دفعها إلى الاستسلام لمركزها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا, وحافظت الولايات المتحدة والصين على مراكزهما الأولى والثانية على التوالي، بينما جاء انزلاق اليابان إلى المركز الرابع وصعود ألمانيا إلى المركز الثالث، وسط توقعات بأن الهند، التي تحتل حاليًا المركز الخامس، قد تتجاوزهما في السنوات القادمة، مما يضعها كثالث أكبر اقتصاد بنهاية العقد الحالي.
كما واجه اقتصاد اليابان، المعروف بالاعتماد الشديد على الصادرات، تحديات صعبة، تفاقمت بسبب نقص حاد في العمالة وانخفاض في السكان, وكشفت البيانات الحكومية أن الانكماش الاقتصادي في اليابان بدأ في الربع الأخير من العام الماضي، مع انكماش بنسبة 0.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالربع السابق, وقد أدى هذا الانكماش، وفقًا للأرقام المعدلة، إلى انحدار اليابان من موقعها كثالث أكبر اقتصاد في العالم، مما منح الفرصة لألمانيا للارتقاء بمركزها.
كذلك بلغ الناتج المحلي الإجمالي لليابان 4.21 تريليون دولار، متخلفًا عن 4.46 تريليون دولار لألمانيا, وكانت التوقعات الأولية قد توقعت نموًا طفيفًا بنسبة 0.2 بالمئة لاقتصاد اليابان في الربع الأخير، بعد انكماش أكبر بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الثالث, ومع ذلك، أظهرت الأرقام الفعلية، سواء الأولية أم النهائية، انكماشًا اقتصاديًا أكثر حدة مما كان متوقعًا في البداية.
في حين تم تحقيق تعريف الركود التقني، الذي يتميز بانخفاض اقتصادي متتالي في فترتين متتاليتين، من خلال أداء اليابان الاقتصادي, ومن الناحية السنوية، سجل اقتصاد البلاد انكماشًا بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الأخير، بعد انكماش بنسبة 3.3 بالمئة في الربع الثالث، مما يسلط الضوء على خطورة التحديات الاقتصادية الجادة التي تواجه اليابان مع التعامل مع قضايا هيكلية وضغوط خارجية.
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