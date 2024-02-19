أسعار الذهب ترتفع مع نمو التوترات الجيوسياسية وتراجع الدولار يقوي الطلب على الملاذات الآمنة

(MENAFN
) اليوم الاثنين بتاريخ 19 شباط، ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، مقتربة من أعلى مستوياتها التي شهدتها خلال الأسبوع, وقد دعم هذا الارتفاع انخفاض طفيف في الدولار الأمريكي وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما زاد من اهتمام المستثمرين بالأصول الآمنة.
كما ارتفع سعر الذهب في المعاملات النقدية بنسبة 0.4 بالمئة وفي الساعة 03:35 بتوقيت جرينتش، ليصل إلى 2021.09 دولار للأوقية، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 13 فبراير, وبالمثل، ارتفعت عقود الذهب الأمريكية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2032.40 دولار للأوقية.
كذلك ظهرت تقارير تشير إلى تعرض سفينة مسجلة في المملكة المتحدة لهجوم في مضيق باب المندب يوم الأحد الماضي, وكشفت السلطة البريطانية للتجارة البحرية أن طاقم إحدى السفن قد نزل في البحر قبالة سواحل اليمن بعد انفجار, وشهد مؤشر الدولار انخفاضاً بنسبة 0.1 بالمئة، مما جعل الذهب، الذي يتم تسعيره بالدولار، أكثر جاذبية للمشترين مقارنة بحاملي العملات البديلة.
وبالنسبة لللمعادن الثمينة الأخرى، فقد انخفضت أسعار البلاتين في المعاملات النقدية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 902.37 دولار للأوقية، بينما ارتفعت أسعار البالاديوم بنسبة 0.9 بالمئة إلى 958.66 دولار للأوقية, أما الفضة، فشهدت انخفاضاً بنسبة 1.2 بالمئة، لتصل إلى 23.12 دولار للأوقية.
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